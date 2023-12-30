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Екатеринбуржец добился отмены штрафа за неправильную перевозку ребенка
Фото: Вечерние ведомости
Водитель из Екатеринбурга Сергей Назаров добился отмены штрафа по статье о неправильной перевозке ребенка. Инспектора выписали штраф, так как восьмилетний мальчик был не в кресле, а пристегнут штатным ремнем на заднем сиденье. Они ссылались на то, что рост ребенка меньше 150 сантиметров, сообщает Е1.
Водитель был не согласен с выписанным штрафов в размере 3 тысяч рублей и решил оспорить его. И заместитель командира роты Музафаров признал ошибку коллег. ГИБДД удовлетворила жалобу Сергея.
«Постановление инспектором ДПС Куприяновым в отношении Назарова отменить в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Жалобу удовлетворить», — говорится в документе, на который ссылается Е1.
Водитель был не согласен с выписанным штрафов в размере 3 тысяч рублей и решил оспорить его. И заместитель командира роты Музафаров признал ошибку коллег. ГИБДД удовлетворила жалобу Сергея.
«Постановление инспектором ДПС Куприяновым в отношении Назарова отменить в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Жалобу удовлетворить», — говорится в документе, на который ссылается Е1.
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