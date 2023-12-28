Возрастное ограничение 18+
Более 6 тысяч человек в новогоднюю ночь побывали на центральной площади Екатеринбурга
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Предсказуемо, одним из самых популярных мест для празднования Нового года в Екатеринбурге стала Площадь 1905 года. Главный ледовый городок, построенный на ней, минувшей ночью посетили более 6 тысяч человек, — сообщает портал Екатеринбург.РФ.
Привлекли людей на центральную площадь города не только огромная нарядная ёлка (в этом году — не вполне обычной формы) и не только многочисленные аттракционы, но и мероприятия, организованные на 31 декабря и 1 января. Это и праздничная игровая программа, и народные забавы, и большой музыкальный концерт. Огромное скопление празднующих людей схлынуло только в 3 часа ночи.
По массовости гуляний с центральной площадью города сравниться мог только Парк Маяковского (что, впрочем, тоже предсказуемо). Сюда люди шли, чтобы покататься на катке «Северное Сияние» и съехать с высоченной горки, которая уже несколько лет подряд не теряет популярности.
Кроме того, на разных площадках здесь тоже проходили концерты и другие праздничные программы. По примерным подсчётам, Новый год в ЦПКиО встретило около 5 тысяч екатеринбуржцев и гостей уральской столицы.
Привлекли людей на центральную площадь города не только огромная нарядная ёлка (в этом году — не вполне обычной формы) и не только многочисленные аттракционы, но и мероприятия, организованные на 31 декабря и 1 января. Это и праздничная игровая программа, и народные забавы, и большой музыкальный концерт. Огромное скопление празднующих людей схлынуло только в 3 часа ночи.
По массовости гуляний с центральной площадью города сравниться мог только Парк Маяковского (что, впрочем, тоже предсказуемо). Сюда люди шли, чтобы покататься на катке «Северное Сияние» и съехать с высоченной горки, которая уже несколько лет подряд не теряет популярности.
Кроме того, на разных площадках здесь тоже проходили концерты и другие праздничные программы. По примерным подсчётам, Новый год в ЦПКиО встретило около 5 тысяч екатеринбуржцев и гостей уральской столицы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге стартовали новогодние вечеринки категории «18+»
26 декабря 2023
26 декабря 2023
Екатеринбург попал в топ-10 по количеству бронирований в отелях
29 декабря 2023
29 декабря 2023