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Транспортная прокуратура организовала проверку после отказа в перелёте 30 пассажирам рейса Екатеринбург – Сочи

12.46 Воскресенье, 31 декабря 2023
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку из-за того, что 30 пассажирам, которые должны были лететь из Екатеринбурга в Сочи, отказали в перелёте.

Ранее портал «Е1» сообщал, что люди не смогли вылететь из Кольцово из-за замены борта авиакомпании «Икар» (Nordwind) на менее вместительный. Сейчас прокуратура намерена дать оценку соблюдения работниками авиакомпании законодательства о защите прав потребителей.

«В настоящее время пассажиры перераспределены на другие рейсы и будут отправлены по маршруту следования»,

заявили в ведомстве.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:46 Транспортная прокуратура организовала проверку после отказа в перелёте 30 пассажирам рейса Екатеринбург – Сочи
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09:41 В Верхней Синячихе разыскивают пропавшего после встречи с девушкой 14-летнего юношу
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22:24 «Автомобилист» не смог выиграть СКА в Питере
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12:32 Почти четверть екатеринбуржцев планирует смотреть советские фильмы на Новый год
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11:11 Последний матч 2023 года «Автомобилист» сыграет на выезде с питерским СКА
10:31 В крупных торговых сетях объяснили пустые полки в магазинах Екатеринбурга
10:17 «Уралуправтодор» предупредил о затруднении движения на свердловской трассе в сторону Перми
10:07 Екатеринбургские сотрудники органов МВД получили в качестве премий от 100 до 600 тысяч рублей из-за дефицита кадров
09:36 Уральская транспортная прокуратура проверит огромные очереди на ЖД вокзале в Екатеринбурге
21:28 Нижегородская «Чайка» обыграла «Авто» в Екатеринбурге
21:10 «Замороженную» на полгода улицу в Екатеринбурге открыли для проезда транспорта
20:13 В Екатеринбурге оштрафовали любителя покататься на авто по трамвайным рельсам
19:40 Из-за гор снега растут горы мусора в одном из дворов Уралмаша
19:12 В «Бажовских местах» объявились «чёрные лесорубы»
18:55 Свердловских дорожников обязали возместить ремонт разбитой в ДТП иномарки
18:44 СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего в Асбесте
17:51 Прокуратура проводит проверку после гибели рабочего в Асбесте
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