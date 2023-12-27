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Транспортная прокуратура организовала проверку после отказа в перелёте 30 пассажирам рейса Екатеринбург – Сочи
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку из-за того, что 30 пассажирам, которые должны были лететь из Екатеринбурга в Сочи, отказали в перелёте.
Ранее портал «Е1» сообщал, что люди не смогли вылететь из Кольцово из-за замены борта авиакомпании «Икар» (Nordwind) на менее вместительный. Сейчас прокуратура намерена дать оценку соблюдения работниками авиакомпании законодательства о защите прав потребителей.
Ранее портал «Е1» сообщал, что люди не смогли вылететь из Кольцово из-за замены борта авиакомпании «Икар» (Nordwind) на менее вместительный. Сейчас прокуратура намерена дать оценку соблюдения работниками авиакомпании законодательства о защите прав потребителей.
«В настоящее время пассажиры перераспределены на другие рейсы и будут отправлены по маршруту следования»,
– заявили в ведомстве.
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