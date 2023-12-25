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Свердловские ведомства пообещали работать в режиме повышенной готовности в праздники
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ведомства Свердловской области дали обещание жителям региона работать в режиме повышенной готовности до конца праздничных выходных.
Как сообщает департамент информационной политики, региональные ведомства будут работать в режиме повышенной готовности для обеспечения комплексной безопасности уральцев в праздники и оперативной ликвидации происшествий в случае необходимости. В их числе также органы областной подсистемы РСЧС, энергокомпании и предприятия коммунального хозяйства, которые также обещают обеспечить надёжное и бесперебойной снабжение граждан электроэнергией, теплом и газом.
Свердловские медики также будут готовы круглосуточно оказывать помощь уральцев в период праздничных дней. Однако они напоминают, что основанием для вызова бригады скорой помощи являются состояния, требующие экстренного медицинского вмешательства, когда речь идёт о риске для жизни человека. В этом числе нарушение сознания, кровообращения и дыхания, кровотечения, ожоги, травмы, отравления, болевой синдром, ранения, роды или угроза прерывания беременности.
Кроме этого, дорожники поручились контролировать состояние проезжей частей области. В полной готовности к работе более 1400 спецмашин.
Как сообщает департамент информационной политики, региональные ведомства будут работать в режиме повышенной готовности для обеспечения комплексной безопасности уральцев в праздники и оперативной ликвидации происшествий в случае необходимости. В их числе также органы областной подсистемы РСЧС, энергокомпании и предприятия коммунального хозяйства, которые также обещают обеспечить надёжное и бесперебойной снабжение граждан электроэнергией, теплом и газом.
Свердловские медики также будут готовы круглосуточно оказывать помощь уральцев в период праздничных дней. Однако они напоминают, что основанием для вызова бригады скорой помощи являются состояния, требующие экстренного медицинского вмешательства, когда речь идёт о риске для жизни человека. В этом числе нарушение сознания, кровообращения и дыхания, кровотечения, ожоги, травмы, отравления, болевой синдром, ранения, роды или угроза прерывания беременности.
Кроме этого, дорожники поручились контролировать состояние проезжей частей области. В полной готовности к работе более 1400 спецмашин.
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