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Почти четверть екатеринбуржцев планирует смотреть советские фильмы на Новый год
Фото: Вечерние ведомости
Произведения советского кинематографа стали самыми популярными для планирования новогодних вечеров у экранов у жителей Екатеринбурга. Смотреть советскую классику планируют 23 процента уральцев.
Современные зарубежные фильмы и современные российские не такие популярные – их планируют смотреть 12 и 11 процентов екатеринбуржцев соответственно, сообщают аналитики SuperJob.
А зарубежную классику смотреть или пересматривать планируют 8 процентов горожан.
Популярные фильмы, озвученные во всех категориях – «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Шурика», фильмы о Гарри Поттере, «Властелин колец», «Барби», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Холоп», «Теща», «Один дома», «Гринч — похититель Рождества» и «Трудный ребенок».
10% екатеринбуржцев вообще не планируют смотреть фильмы или сериалы, предпочитая другие жанры.
А вообще откажутся от просмотров фильмов и телевизора аж 20% горожан.
Современные зарубежные фильмы и современные российские не такие популярные – их планируют смотреть 12 и 11 процентов екатеринбуржцев соответственно, сообщают аналитики SuperJob.
А зарубежную классику смотреть или пересматривать планируют 8 процентов горожан.
Популярные фильмы, озвученные во всех категориях – «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Шурика», фильмы о Гарри Поттере, «Властелин колец», «Барби», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Холоп», «Теща», «Один дома», «Гринч — похититель Рождества» и «Трудный ребенок».
10% екатеринбуржцев вообще не планируют смотреть фильмы или сериалы, предпочитая другие жанры.
А вообще откажутся от просмотров фильмов и телевизора аж 20% горожан.
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