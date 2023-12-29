«Уралуправтодор» предупредил о затруднении движения на свердловской трассе в сторону Перми

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Затруднение движение на трассе Свердловской области в направлении Перми дорожники объясняют большим потоком автомобилей и некими дорожными работами, сообщают в пресс-службе «Уралуправтодора».«На автодороге Р-242 км 315 по км 323 затруднено движение в направлении г. Пермь в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ! Возможный путь объезда через г. Первоуральск - п. Билимбай - с. Первомайское со съездом на км 326 и возвращением на автодорогу на км 290. Планируйте свой маршрут заранее!», – указано в сообщении.Согласно сервису Яндекс. Карты, движение на этом участке окрашено местами в бордовый цвет – максимальный при обозначении пробок.