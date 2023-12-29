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«Уралуправтодор» предупредил о затруднении движения на свердловской трассе в сторону Перми
Фото: Вечерние ведомости
Затруднение движение на трассе Свердловской области в направлении Перми дорожники объясняют большим потоком автомобилей и некими дорожными работами, сообщают в пресс-службе «Уралуправтодора».
«На автодороге Р-242 км 315 по км 323 затруднено движение в направлении г. Пермь в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ! Возможный путь объезда через г. Первоуральск - п. Билимбай - с. Первомайское со съездом на км 326 и возвращением на автодорогу на км 290. Планируйте свой маршрут заранее!», – указано в сообщении.
Согласно сервису Яндекс. Карты, движение на этом участке окрашено местами в бордовый цвет – максимальный при обозначении пробок.
«На автодороге Р-242 км 315 по км 323 затруднено движение в направлении г. Пермь в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ! Возможный путь объезда через г. Первоуральск - п. Билимбай - с. Первомайское со съездом на км 326 и возвращением на автодорогу на км 290. Планируйте свой маршрут заранее!», – указано в сообщении.
Согласно сервису Яндекс. Карты, движение на этом участке окрашено местами в бордовый цвет – максимальный при обозначении пробок.
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