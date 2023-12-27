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Уральская транспортная прокуратура проверит огромные очереди на ЖД вокзале в Екатеринбурге
Скриншот видео телеграм-канала «Свет. Екатеринбург»
Накануне в Екатеринбурге образовались пробки как из людей на самом железнодорожном вокзале, так и из машин при въездк на парковку. Видео огромного количества людей, стоящих в очередях опубликовал телеграм-канал «Свет. Екатеринбург».
«Свердловской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия. Мониторинг ситуации осуществляется в выходные и праздничные дни», – указано в сообщении надзорного ведомства.
Сами очереди из людей растянулись даже на улицах, при этом непонятно, уезжали ли люди в этот момент или встречали кого-то, а также неясно, образовались ли такие пробки из-за большого количества людей или из-за х каких-то проблем с пропускной способностью вокзала.
«Свердловской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия. Мониторинг ситуации осуществляется в выходные и праздничные дни», – указано в сообщении надзорного ведомства.
Сами очереди из людей растянулись даже на улицах, при этом непонятно, уезжали ли люди в этот момент или встречали кого-то, а также неясно, образовались ли такие пробки из-за большого количества людей или из-за х каких-то проблем с пропускной способностью вокзала.
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