Уральская транспортная прокуратура проверит огромные очереди на ЖД вокзале в Екатеринбурге

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Накануне в Екатеринбурге образовались пробки как из людей на самом железнодорожном вокзале, так и из машин при въездк на парковку. Видео огромного количества людей, стоящих в очередях опубликовал телеграм-канал «Свет. Екатеринбург».«Свердловской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия. Мониторинг ситуации осуществляется в выходные и праздничные дни», – указано в сообщении надзорного ведомства.Сами очереди из людей растянулись даже на улицах, при этом непонятно, уезжали ли люди в этот момент или встречали кого-то, а также неясно, образовались ли такие пробки из-за большого количества людей или из-за х каких-то проблем с пропускной способностью вокзала.