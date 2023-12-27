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Синоптики предупреждают о морозах в предновогодние выходные в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики предупреждают о морозах, прогнозируемых в предновогодние выходные в Свердловской области. По их данным, в субботу ожидается похолодание до -20°C, а воскресенье, местами, до -25°C.
В субботу, 30 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на севере до умеренного. В отдельных районах на дорогах гололедица в виде снежного наката, местами снежные заносы. Ночью -16…-11°C, при прояснении до -20°C. Днём -13…-8°C, в горах до -16°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица в виде снежного наката, снежные заносы. Ночью -15…-13°C, днём -14…-12°C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 31 декабря, в регионе переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -20…-15°C, в горах и низинах до -25°C. Днём -15…-10°C, в горах и низинах до -20°C. Ветер 1-6 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -18…-16°C, днём -15…-13°C. Ветер 1-6 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 30 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на севере до умеренного. В отдельных районах на дорогах гололедица в виде снежного наката, местами снежные заносы. Ночью -16…-11°C, при прояснении до -20°C. Днём -13…-8°C, в горах до -16°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица в виде снежного наката, снежные заносы. Ночью -15…-13°C, днём -14…-12°C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 31 декабря, в регионе переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -20…-15°C, в горах и низинах до -25°C. Днём -15…-10°C, в горах и низинах до -20°C. Ветер 1-6 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -18…-16°C, днём -15…-13°C. Ветер 1-6 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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