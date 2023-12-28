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Двое судей отказались рассматривать дело бывшего вице-мэра Екатеринбурга

14.21 Пятница, 29 декабря 2023
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня в Свердловском областном суде должно было состояться заседание по апелляционной жалобе на второй приговор бывшему вице-мэру Екатеринбурга Виктору Контееву. Планировалось, что завершатся прения сторон и будет оглашено постановление. Однако двое судей Свердловского областного суда, Андрей Калинин и Мария Кузнецова, взяли самоотвод и отказались рассматривать дело Контеева.

Причиной стало то, что в 2020 году Калилин и Кузнецова принимали участие в рассмотрении уголовного дела в отношении соучастников Контеева – они выносили постановление по апелляции подельника Контеева, Виктора Калина.

Таким образом, заседание пришлось отложить, дата нового заседания – 24 января в 14.00. Рассмотрение апелляционных жалоб и представления прокурора начнется сначала, после того как будет сформирован новый судебный состав.

Напомним, бывшего вице-мэра Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Виктора Контеева приговорили в 2014 году к 18 годам колонии по обвинению в получении взятки, вымогательстве и подстрекательстве к убийству. В 2021 году Контееву предъявили новое обвинение – в покушении на убийство и вымогательстве. В июле 2023 года Контеева признали виновным по второму делу и назначили 21 год колонии (с учётом предыдущего срока). Контеев свою вину не признал. Защита экс-чиновника считает, что второе дело было сфабриковано намеренно — чтобы не допустить выхода Контеева на свободу по УДО.

Супруга Контеева Лариса также проходила обвиняемой по делу — она скрылась от следствия и до сих пор находится в розыске.

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11:24 Орлов пообещал екатеринбуржцам бесплатные парковки в праздники
11:07 По маршруту «Екатеринбург – Верхотурье» направят дополнительные электрички
10:30 Уральцы пожаловались на работу 043-го автобусного маршрута до Екатеринбурга
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09:31 Смертельная авария произошла на Серовском тракте с участием пенсионера
22:48 Молодежный «Авто» победил нижегородскую «Чайку» в Екатеринбурге
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