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Дорожники предупредили о пробке на Пермском тракте в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области на Пермском тракте вновь образовалась пробка. Об этом сообщают специалисты «Уралуправтодора».
Объехать пробку автомобилистам предлагают через Первоуральск, посёлок Билимбай и село Первомайское со съездом на 326-й километр и возвращением на трассу на 290-м километре.
«Внимание! На автодороге Р-242 с 315-го по 322-й километр затруднено движение в направлении Перми в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ!»,
– говорится в сообщении.
Объехать пробку автомобилистам предлагают через Первоуральск, посёлок Билимбай и село Первомайское со съездом на 326-й километр и возвращением на трассу на 290-м километре.
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