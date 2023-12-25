Дорожники предупредили о пробке на Пермском тракте в Свердловской области





– говорится в сообщении. «Внимание! На автодороге Р-242 с 315-го по 322-й километр затруднено движение в направлении Перми в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ!»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области на Пермском тракте вновь образовалась пробка. Об этом сообщают специалисты «Уралуправтодора».Объехать пробку автомобилистам предлагают через Первоуральск, посёлок Билимбай и село Первомайское со съездом на 326-й километр и возвращением на трассу на 290-м километре.