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В Екатеринбурге в преддверии новогодних праздников преобразился «Покровский пассаж»

13.10 Пятница, 29 декабря 2023
Фото: ТЦ «Покровский пассаж»
В Екатеринбурге в преддверии Нового года изменился облик одного из старейших торговых центров города – «Покровского пассажа». Реновация коснулась как концепции, так и внешнего вида пространства.

Уже сегодня утром екатеринбуржцы смогли увидеть обновлённый современный фасад здания, которое теперь напоминает замок с высокими окнами и светлым внутренним пространством. До полного преображения остались буквально последние штрихи. Их обещают добавить в первые дни нового года.

Отмечается, что реконструкция проводилась в рекордные сроки. Преображать «Покровский пассаж» в уральской столице начали в январе настоящего года, и накануне вечером специалисты сняли строительные леса.


Фото: ТЦ «Покровский пассаж»


За обновлённым фасадом расположен четырёхэтажный магазин игрушек «Большой детский». Он уже открыт и готов встречать гостей. Там помимо игрушек для детей и товаров для мам и новорождённых можно найти аксессуары для геймеров. Однако главная особенность магазина – это большое количество игровых зон. Детей и взрослых обещают удивить не только широким ассортиментом товаров и ярким дизайном, но и активностями: детским тиром, кафе со сладостями, качелями, горками и автотреком для радиоуправляемых машинок.


Фото: ТЦ «Покровский пассаж»


Кроме «Большого детского» в Покровском пассаже также заработали продуктовый магазин «Гастрономия», салон красоты, отдел парфюмерии и косметики. Также недавно в торговом центре открылся ресторан Итальянской кухни «Olio».

«В обновленном Покровском пассаже изменились и представленные бренды. Сейчас это не только элитарная выборка. Новые бренды подходят абсолютно всем и, что немаловажно – новым поколениям»,

– рассказал директор ТЦ Андрей Мазурков.


Авторы реновации отмечают, что сегодня в Покровском пассаже сделано всё для того, чтобы горожанам было интересно провести время в торговом центре всей семьей в будние дни и в выходные.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:10 В Екатеринбурге в преддверии новогодних праздников преобразился «Покровский пассаж»
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11:07 По маршруту «Екатеринбург – Верхотурье» направят дополнительные электрички
10:30 Уральцы пожаловались на работу 043-го автобусного маршрута до Екатеринбурга
10:05 На улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге автомобиль вылетел на трамвайные пути
09:31 Смертельная авария произошла на Серовском тракте с участием пенсионера
22:48 Молодежный «Авто» победил нижегородскую «Чайку» в Екатеринбурге
20:54 График работы общественного транспорта в праздничные дни изменится
20:31 Сысертские энергетики «разорили» майнинговую ферму
20:07 Суд в Екатеринбурге начал рассматривать дело об отмене результатов выборов в гордуму
19:58 Забившему насмерть девушку жителю Нижнего Тагила назначили срок
19:19 В Екатеринбурге началась прокурорская проверка по факту нападения мужчины на подростка
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