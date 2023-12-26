В Екатеринбурге в преддверии новогодних праздников преобразился «Покровский пассаж»

Фото: ТЦ «Покровский пассаж»

Фото: ТЦ «Покровский пассаж»





– рассказал директор ТЦ Андрей Мазурков. «В обновленном Покровском пассаже изменились и представленные бренды. Сейчас это не только элитарная выборка. Новые бренды подходят абсолютно всем и, что немаловажно – новым поколениям»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в преддверии Нового года изменился облик одного из старейших торговых центров города – «Покровского пассажа». Реновация коснулась как концепции, так и внешнего вида пространства.Уже сегодня утром екатеринбуржцы смогли увидеть обновлённый современный фасад здания, которое теперь напоминает замок с высокими окнами и светлым внутренним пространством. До полного преображения остались буквально последние штрихи. Их обещают добавить в первые дни нового года.Отмечается, что реконструкция проводилась в рекордные сроки. Преображать «Покровский пассаж» в уральской столице начали в январе настоящего года, и накануне вечером специалисты сняли строительные леса.За обновлённым фасадом расположен четырёхэтажный магазин игрушек «Большой детский». Он уже открыт и готов встречать гостей. Там помимо игрушек для детей и товаров для мам и новорождённых можно найти аксессуары для геймеров. Однако главная особенность магазина – это большое количество игровых зон. Детей и взрослых обещают удивить не только широким ассортиментом товаров и ярким дизайном, но и активностями: детским тиром, кафе со сладостями, качелями, горками и автотреком для радиоуправляемых машинок.Кроме «Большого детского» в Покровском пассаже также заработали продуктовый магазин «Гастрономия», салон красоты, отдел парфюмерии и косметики. Также недавно в торговом центре открылся ресторан Итальянской кухни «Olio».Авторы реновации отмечают, что сегодня в Покровском пассаже сделано всё для того, чтобы горожанам было интересно провести время в торговом центре всей семьей в будние дни и в выходные.