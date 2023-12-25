Для свердловских детей хотят разработать «научные детские площадки»





– рассказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. «Так, в Краснотурьинске планируется создать научную площадку по типу "Космодром детства" на территории реконструируемой средней общеобразовательной школы № 2. В Каменске-Уральском для обустройства такой площадки рассматривается территория парка "Космос"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

К 2025 году в Краснотурьинске и Каменске-Уральском свердловские власти планируют установить научные детские площадки, которые будет разрабатывать экспертная группа.Как сообщили в департаменте информационной политики, в распоряжение регионального правительства вынесли изменения, согласно которым в регионе будет создаваться инфраструктура развивающего досуга детей дошкольного и младшего школьного возраста, а именно «научные детские площадки».Главная задача разработки таких площадок – создание интерактивного музея, где дети в игровой форме смогут знакомиться с достижениями отечественной науки: физики, химии, экологи и астрономии.