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Для свердловских детей хотят разработать «научные детские площадки»
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
К 2025 году в Краснотурьинске и Каменске-Уральском свердловские власти планируют установить научные детские площадки, которые будет разрабатывать экспертная группа.
Как сообщили в департаменте информационной политики, в распоряжение регионального правительства вынесли изменения, согласно которым в регионе будет создаваться инфраструктура развивающего досуга детей дошкольного и младшего школьного возраста, а именно «научные детские площадки».
Главная задача разработки таких площадок – создание интерактивного музея, где дети в игровой форме смогут знакомиться с достижениями отечественной науки: физики, химии, экологи и астрономии.
Как сообщили в департаменте информационной политики, в распоряжение регионального правительства вынесли изменения, согласно которым в регионе будет создаваться инфраструктура развивающего досуга детей дошкольного и младшего школьного возраста, а именно «научные детские площадки».
«Так, в Краснотурьинске планируется создать научную площадку по типу "Космодром детства" на территории реконструируемой средней общеобразовательной школы № 2. В Каменске-Уральском для обустройства такой площадки рассматривается территория парка "Космос"»,
– рассказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.
Главная задача разработки таких площадок – создание интерактивного музея, где дети в игровой форме смогут знакомиться с достижениями отечественной науки: физики, химии, экологи и астрономии.
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