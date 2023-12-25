По маршруту «Екатеринбург – Верхотурье» направят дополнительные электрички

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

По маршруту «Екатеринбург – Верхотурье» в праздничные выходные, с 3 по 8 января, обещают направить дополнительные электрички.Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги, рейсы будут выполняться каждый день. Из Екатеринбурга электричка будет отправляться в 06.53 с прибытием в пункт назначения в 11.28. Из Верхотурья отправление в 17.43 с прибытием в 22.06.В СвЖД подчеркнули, что расписание составлялось с учетом того, чтобы у пассажиров была возможность «познакомиться с достопримечательностями духовной столицы Урала, и вечером вернуться обратно».