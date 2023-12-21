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Обязательными работами наказали жителя Нижней Салды за пьяное вождение квадроцикла
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
За езду на квадроцикле в состоянии алкогольного опьянения осудили жителя Нижней Салды. Свои пьяные покатушки по родному городу он устроил осенью уходящего года.
Дело было в конце октября. Пьяного квадроциклиста сотрудники ДПС ГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский» остановили на улице Строителей в Нижней Салде. Его не вполне трезвое состояние было подтверждено при помощи технического средства измерения алкоголя. Продолжить путь на квадроцикле 54-летнему мужчине тем вечером больше не позволили.
Процесс по делу об управлении механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, проходил в Верхнесалдинском районном суде. Нижнесалдинца признали виновным и в качестве наказания назначили ему 100 часов обязательных работ. Кроме того мужчину на год лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Сам же квадроцикл у него конфисковали в доход государства.
Дело было в конце октября. Пьяного квадроциклиста сотрудники ДПС ГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский» остановили на улице Строителей в Нижней Салде. Его не вполне трезвое состояние было подтверждено при помощи технического средства измерения алкоголя. Продолжить путь на квадроцикле 54-летнему мужчине тем вечером больше не позволили.
Процесс по делу об управлении механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, проходил в Верхнесалдинском районном суде. Нижнесалдинца признали виновным и в качестве наказания назначили ему 100 часов обязательных работ. Кроме того мужчину на год лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Сам же квадроцикл у него конфисковали в доход государства.
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