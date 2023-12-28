В мэрии Екатеринбурга обещают в приоритетном порядке очищать от снега остановки

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В мэрии Екатеринбурга заявили о намерении в приоритетном порядке очищать от снега остановки общественного транспорту. Об этом на заседании, посвященному уборке города, сообщил городской глава Алексей Орлов.По мнению градоначальника, из-за того, что личные автомобили заваливает снегом, люди начали активнее пользоваться трамваями, автобусами и троллейбусами, поэтому остановки и подходы к ним теперь должны приводиться в порядок первыми.Следующими в приоритете по очистке оказались контейнерные площадки. Орлов отметил, что из-за заснеженности дворов коммунальщики и управляющие компании столкнулись с трудностями при вывозе мусора.Третьими в этой очереди стали канализационные люди. «Во избежание травм и трагедий люки должны быть на виду как у горожан, так и предприятий, обсуживающих оборудование», – подчеркнули в пресс-службе администрации.