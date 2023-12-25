Спасатели вновь предупреждают о сильных снегопадах в Свердловской области





– советуют в МЧС. «Автовладельцам, отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения. Находясь в дороге, будьте предельно внимательны в условиях плохой видимости»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ГУ МЧС России по Свердловской области вновь объявили о непогоде. Завтра, 29 декабря, в регионе ожидаются метели, сильны снег и гололёдные явления. Спасатели призывают отказываться от дальних поездок.При возникновении ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».