Екатеринбуржцам предложили обменять непригодившиеся подарки на ценные бумаги

«Наш проект дает людям возможность поделиться теплом друг с другом и с теми, кто в этом нуждается, совершив доброе дело непосредственно во время праздничного шоппинга. Когда Дед Мороз перестает приносить подарки, мы понимаем, что авторы чудес для себя и людей вокруг — мы сами. И мы хотим, чтобы эти чудеса приумножались», - рассказал один из организаторов акции Артем Сухорученков, руководитель управления развития и продвижения инвестиционных сервисов Тинькофф Инвестиций.

Учредитель фонда «Второе дыхание» Дарья Алексеева также добавила, что сдав вещи в Фонд, можно не только освободить шкафы от ненужного и сделать тёплый подарок тем, кто в этом нуждается, но и инвестировать в будущее — получив или подарив акцию.



«А также вы дарите возможность людям по всей России, которым помогает Фонд, встретить Новый год в том, что нравится, или просто в чём-то тёплом», - добавила Дарья Алексеева.



Юлия Медведева © Вечерние ведомости