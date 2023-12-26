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Екатеринбуржцам предложили обменять непригодившиеся подарки на ценные бумаги

16.00 Четверг, 28 декабря 2023
Точки обмена в рамках благотворительного проекта открываются в 5 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге
В Екатеринбурге объявили запуск проекта по обмену непригодившихся подарков на акции крупнейших российский компаний. Как сообщили «Вечерним ведомостям» организаторы — «Тинькофф Инвестиции» совместно с благотворительным фондом «Второе дыхание», все подарки, которые отдадут горожане, пойдут на благотворительность, проект продлится до 14 января. Если вещь не будет подходить для благотворительности, то ее отправят на переработку.

«Наш проект дает людям возможность поделиться теплом друг с другом и с теми, кто в этом нуждается, совершив доброе дело непосредственно во время праздничного шоппинга. Когда Дед Мороз перестает приносить подарки, мы понимаем, что авторы чудес для себя и людей вокруг — мы сами. И мы хотим, чтобы эти чудеса приумножались», - рассказал один из организаторов акции Артем Сухорученков, руководитель управления развития и продвижения инвестиционных сервисов Тинькофф Инвестиций.


Принимать вещи будут в специальных точках обмена, которые можно найти: в ТРЦ Мега (5-8 января), и ТРЦ Гринвич Парк (11–14 января).

Учредитель фонда «Второе дыхание» Дарья Алексеева также добавила, что сдав вещи в Фонд, можно не только освободить шкафы от ненужного и сделать тёплый подарок тем, кто в этом нуждается, но и инвестировать в будущее — получив или подарив акцию.

«А также вы дарите возможность людям по всей России, которым помогает Фонд, встретить Новый год в том, что нравится, или просто в чём-то тёплом», - добавила Дарья Алексеева.

С критериями, по которым ведётся приём вещей, можно познакомиться тут. Однако самое главное, что нужно знать: вещи должны быть чистыми, сухими и без плесни. Отдавать их нужно в завязанных пакетах.

Принимать обещают всё, кроме нижнего белья, носков, колготок, так как это невозможно передать на благотворительность или переработать. Также старые меховые и кожаные изделия, сумки, обувь, аксессуары и игрушки в плохом состоянии принимать не будут. Рассмотреть такие вещи готовы только, если они в хорошем состоянии.

Взамен на отданные на благотворительность вещи можно получить подарки: ценную бумагу, стоимостью до одной тысячи рублей для себя, или подарочные сертификаты на ценные бумаги аналогичного номинала – для близких, коллег и друзей. Если вы захотите сделать кому-то полезный подарок – в точке благотворительного проекта вам обязательно помогут.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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