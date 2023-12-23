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Двум пожилым екатеринбургским псам ищут кров перед возвращением холодов
Фото: Ирина Ваганова / Чат Калиновский лесопарк
В Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга, в разных его точках нашли безнадзорных собак. Оба «мальчика» уже в возрасте и требуют особого ухода.
Одного из псов заметили на улице Замятина возле дома №38. Он уже несколько дней сидит во дворе, словно дожидается хозяина. На то, что он не из бродяжек, указывает и ошейник на нём, и общая упитанность собаки, и его дружелюбный настрой. Информацию о пожилом толстячке распространили в телеграм-чате «Калиновского лесопарка». Сообщается, что решать вопрос с псом нужно срочно. Во-первых, он не принимает пищу от посторонних, а во-вторых, на его лапе заметили рану и, вероятно, собаке нужна ветеринарная помощь.
Второго пожилого красавца нашли в районе улиц Машиностроителей и Лукиных. Вид у него более потрёпанный, чем у первого, и, судя по всему, этот рыжик привычен к уличной жизни. Вместе с тем, самостоятельно выжить собаке будет сложно — сказываются возрастные проблемы. Местная жительница, временно взявшего его в свою квартиру (где из-за уже имеющихся животных оставить старичка не представляется возможным), сообщает, что у пса заметна подслеповатость и одышка при малейшем напряжении. При этом, он очень дружелюбный и ласковый, знает многие команды. Приютить пса (в идеале — в частном доме) можно через ВК-сообщество «Уралмаш-Эльмаш»).
Фото: Софья Михайловских / Уралмаш-Эльмаш.РФ
Одного из псов заметили на улице Замятина возле дома №38. Он уже несколько дней сидит во дворе, словно дожидается хозяина. На то, что он не из бродяжек, указывает и ошейник на нём, и общая упитанность собаки, и его дружелюбный настрой. Информацию о пожилом толстячке распространили в телеграм-чате «Калиновского лесопарка». Сообщается, что решать вопрос с псом нужно срочно. Во-первых, он не принимает пищу от посторонних, а во-вторых, на его лапе заметили рану и, вероятно, собаке нужна ветеринарная помощь.
Второго пожилого красавца нашли в районе улиц Машиностроителей и Лукиных. Вид у него более потрёпанный, чем у первого, и, судя по всему, этот рыжик привычен к уличной жизни. Вместе с тем, самостоятельно выжить собаке будет сложно — сказываются возрастные проблемы. Местная жительница, временно взявшего его в свою квартиру (где из-за уже имеющихся животных оставить старичка не представляется возможным), сообщает, что у пса заметна подслеповатость и одышка при малейшем напряжении. При этом, он очень дружелюбный и ласковый, знает многие команды. Приютить пса (в идеале — в частном доме) можно через ВК-сообщество «Уралмаш-Эльмаш»).
Фото: Софья Михайловских / Уралмаш-Эльмаш.РФ
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