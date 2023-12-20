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В Свердловской области в 2023 году самым популярным оказался концерт группы «Руки Вверх!»
Фото: Вечерние ведомости
Жители Свердловской области стали чаще приобретать электронные билеты на спектакли, концерты и стендап-шоу. За 2023 год жители уральской столицы потратили в электронные сервисах по продаже билетов на 60% больше денег, чем в 2022 году.
По данным аналитиков, самыми дорогими для уральцев в этом году стали выступления стендаперов. Средняя цена билета на стендап-шоу в Екатеринбурге составила 3067 рублей, что на 900 и 1200 рублей дешевле, чем в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде соответственно.
Вторыми по дороговизне в уходящем году были музыкальные концерты и фестивали. За один билет на концерт в среднем жители региона готовы были отдать 2625 рублей. Куда доступнее для уральцев оказались театральные спектакли и мюзиклы. Посещение спектаклей местных театров и гастролирующих трупп в уходящем году в среднем обходилось в 1083, а мюзиклов – в 1653 рубля.
В топ-5 самых популярных концертов и спектаклей, куда в регионе больше всего покупали билеты попали:
– «Руки Вверх!» – МТС Live Холл Екатеринбург
– «Баста» – МТС Live Холл Екатеринбург
– «Экспоёлка» – МТС Live Холл Екатеринбург
– ANNA ASTI «ФЕНИКС TOUR» – МТС Live Холл Екатеринбург
– Премьера спектакля «Анна Каренина» – Свердловский академический театр драмы
Билет на детские представления в Свердловской области, по данным аналитиков, в среднем обходился родителем в 1274 рубля, что меньше, чем в столице, но дороже, чем в большинстве других регионов. Средняя цена такого билета в Казани, Краснодаре, Новосибирске и Нижнем Новгороде не превышала 500 рублей.
По словам директора МТС в Свердловской области Андрея Елизарова, предпочтение электронных билетов можно объяснить удобством, так как интуитивно понятный сайт их сервиса позволяет не только быстро и легко оплатить билет, но и вернуть деньги в случае отмены мероприятия. Кроме этого, это более экологичный способ приобретения билетов.
Ещё одним достоинством покупки билетов через сервис популярного оператора Андрей Елизаров назвал отсутствие комиссии при оплате и бонусы в виде кэшбека до 20% от стоимости билета.
По данным аналитиков, самыми дорогими для уральцев в этом году стали выступления стендаперов. Средняя цена билета на стендап-шоу в Екатеринбурге составила 3067 рублей, что на 900 и 1200 рублей дешевле, чем в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде соответственно.
Вторыми по дороговизне в уходящем году были музыкальные концерты и фестивали. За один билет на концерт в среднем жители региона готовы были отдать 2625 рублей. Куда доступнее для уральцев оказались театральные спектакли и мюзиклы. Посещение спектаклей местных театров и гастролирующих трупп в уходящем году в среднем обходилось в 1083, а мюзиклов – в 1653 рубля.
В топ-5 самых популярных концертов и спектаклей, куда в регионе больше всего покупали билеты попали:
– «Руки Вверх!» – МТС Live Холл Екатеринбург
– «Баста» – МТС Live Холл Екатеринбург
– «Экспоёлка» – МТС Live Холл Екатеринбург
– ANNA ASTI «ФЕНИКС TOUR» – МТС Live Холл Екатеринбург
– Премьера спектакля «Анна Каренина» – Свердловский академический театр драмы
Билет на детские представления в Свердловской области, по данным аналитиков, в среднем обходился родителем в 1274 рубля, что меньше, чем в столице, но дороже, чем в большинстве других регионов. Средняя цена такого билета в Казани, Краснодаре, Новосибирске и Нижнем Новгороде не превышала 500 рублей.
По словам директора МТС в Свердловской области Андрея Елизарова, предпочтение электронных билетов можно объяснить удобством, так как интуитивно понятный сайт их сервиса позволяет не только быстро и легко оплатить билет, но и вернуть деньги в случае отмены мероприятия. Кроме этого, это более экологичный способ приобретения билетов.
Ещё одним достоинством покупки билетов через сервис популярного оператора Андрей Елизаров назвал отсутствие комиссии при оплате и бонусы в виде кэшбека до 20% от стоимости билета.
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