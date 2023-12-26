Два штрафа выписаны за раскопrи на территории Нижнетагильского металлургического завода

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

К административной ответственности привлекли директора завода-музея «Горнозаводской Урал» и заместителя директора компании «Автотрансгруз». Они признаны виновными в нарушении законодательства об охране культурного наследия.Дело о нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия рассматривалось в Ленинском районном суде Нижнего Тагила. Из предоставленных Ленинской же прокуратурой документов, составленных в ходе проверок работ на территории старинного Нижнетагильского металлургического завода, следует, что земляные работы были проведены с нарушением требований действующего законодательства. Заказчик и исполнитель работ не приняли меры по разработке проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, не провели археологическое обследование земельных участков и не получили заключение государственной историко-культурной экспертизы по результатам археологического обследования.К данным нарушениям внимание правоохранительных органов привлекли общественники, ратующие за судьбу музейного комплекса. После окончания дела судья вынес решение наказать виновников рублём. Он постановил оштрафовать и директора музейного комплекса, и зама директора «Автотрансгруза» по 20 тысяч с каждого.