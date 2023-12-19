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Мэр Екатеринбурга запретил запускать праздничный салют в новогоднюю ночь
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Алексей Орлов выступил против праздничного салюта в новогоднюю ночь за счёт бюджета города. Свою позицию он озвучил на заседании Екатеринбургской городской думы
По его мнению, сэкономленные на фейерверки деньги следует направить на поддержку семей и детей мобилизованных, а также на подарки ветеранам.
При этом новогодние украшения и ледовые городки он нашёл уместными, заявив, что что полностью отказываться от праздничной атрибутики «было бы невежливо к жителям и детям».
По его мнению, сэкономленные на фейерверки деньги следует направить на поддержку семей и детей мобилизованных, а также на подарки ветеранам.
«Никаких фейерверков, никаких приёмов... То есть это лично моя позиция. В общем-то есть и рекомендации, потому что следующий год президентом объявлен Годом семьи. Новый год – это семейный праздник. И учитывая эту ситуацию, наверное, было бы излишним устраивать какие-то пышные фейерверки за счёт бюджета. Я категорически против, поэтому мы естественно этого не делаем»,
– сказал городской глава.
При этом новогодние украшения и ледовые городки он нашёл уместными, заявив, что что полностью отказываться от праздничной атрибутики «было бы невежливо к жителям и детям».
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