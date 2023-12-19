Мэр Екатеринбурга запретил запускать праздничный салют в новогоднюю ночь

– сказал городской глава.

«Никаких фейерверков, никаких приёмов... То есть это лично моя позиция. В общем-то есть и рекомендации, потому что следующий год президентом объявлен Годом семьи. Новый год – это семейный праздник. И учитывая эту ситуацию, наверное, было бы излишним устраивать какие-то пышные фейерверки за счёт бюджета. Я категорически против, поэтому мы естественно этого не делаем»,