Свердловский министр соцполитики назвал причины нежелания заводить детей





заявил Андрей Злоказов в эфире «ОТВ». «За последние три года мы получили очень мощный прирост мер поддержек. Достаточно этого или нет – очень субъективное понимание. На решение женщин влияет не только материальное стимулирование, здесь и наличие семьи, семейное положение. Немного сдвинулся период вхождения в брак, немножко он стал попозже. Поэтому тут совокупность факторов, но они решаются, поступательно, но решаются»,





– обещал чиновник. «В 2024 году размер маткапитала будет уже 170 тысяч рублей. Его получили уже порядка 100 тысяч семей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

По мнению главы министерства социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова, причина, по которой женщины не хотят заводить детей, не в недостаточном материальном стимулировании будущих мам.По его данным, в Свердловской области падают первые и вторые рождения детей. Однако при этом, по его словам, количество многодетных семей в регионе увеличиваются. Прирост составил 1100 семей, где рождаются третьи, четвертые и пятые дети.Андрей Злоказов также подчеркнул, что у Свердловской области есть своя мера поддержки многодетных семей – региональный материнский капитал.