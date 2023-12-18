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Свердловский министр соцполитики назвал причины нежелания заводить детей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
По мнению главы министерства социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова, причина, по которой женщины не хотят заводить детей, не в недостаточном материальном стимулировании будущих мам.
По его данным, в Свердловской области падают первые и вторые рождения детей. Однако при этом, по его словам, количество многодетных семей в регионе увеличиваются. Прирост составил 1100 семей, где рождаются третьи, четвертые и пятые дети.
Андрей Злоказов также подчеркнул, что у Свердловской области есть своя мера поддержки многодетных семей – региональный материнский капитал.
«За последние три года мы получили очень мощный прирост мер поддержек. Достаточно этого или нет – очень субъективное понимание. На решение женщин влияет не только материальное стимулирование, здесь и наличие семьи, семейное положение. Немного сдвинулся период вхождения в брак, немножко он стал попозже. Поэтому тут совокупность факторов, но они решаются, поступательно, но решаются»,
– заявил Андрей Злоказов в эфире «ОТВ».
По его данным, в Свердловской области падают первые и вторые рождения детей. Однако при этом, по его словам, количество многодетных семей в регионе увеличиваются. Прирост составил 1100 семей, где рождаются третьи, четвертые и пятые дети.
Андрей Злоказов также подчеркнул, что у Свердловской области есть своя мера поддержки многодетных семей – региональный материнский капитал.
«В 2024 году размер маткапитала будет уже 170 тысяч рублей. Его получили уже порядка 100 тысяч семей»,
– обещал чиновник.
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