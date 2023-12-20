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Екатеринбурженка отсудила у коммунальщиков более 400 тысяч рублей моральной компенсации
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жительница Екатеринбурга, которая 24 января поскользнулась на тротуаре на улице Кишиневской, отсудила у коммунальщиков более 400 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, дорога на которой упала екатеринбурженка была покрыта ледяной коркой и не была обработана противогололедными материалами. У пострадавшей диагностировали сложный перелом правой ноги и подвывих стопы. Галина почти три месяца лечилась амбулаторно.
Поправившись, женщина обратилась в суд с иском к Администрации Железнодорожного района. Суд обязал МБУ «Железнодорожное ДЭУ» выплатить местной жительнице 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 9033 рубля за расходы на лечение.
МБУ «Железнодорожное ДЭУ» признало вину, но просило уменьшить размер компенсации до 30 тысяч рублей. В удовлетворении апелляционной жалобы было отказано.
Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, дорога на которой упала екатеринбурженка была покрыта ледяной коркой и не была обработана противогололедными материалами. У пострадавшей диагностировали сложный перелом правой ноги и подвывих стопы. Галина почти три месяца лечилась амбулаторно.
Поправившись, женщина обратилась в суд с иском к Администрации Железнодорожного района. Суд обязал МБУ «Железнодорожное ДЭУ» выплатить местной жительнице 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 9033 рубля за расходы на лечение.
МБУ «Железнодорожное ДЭУ» признало вину, но просило уменьшить размер компенсации до 30 тысяч рублей. В удовлетворении апелляционной жалобы было отказано.
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