Екатеринбурженка отсудила у коммунальщиков более 400 тысяч рублей моральной компенсации

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Жительница Екатеринбурга, которая 24 января поскользнулась на тротуаре на улице Кишиневской, отсудила у коммунальщиков более 400 тысяч рублей компенсации морального вреда.Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, дорога на которой упала екатеринбурженка была покрыта ледяной коркой и не была обработана противогололедными материалами. У пострадавшей диагностировали сложный перелом правой ноги и подвывих стопы. Галина почти три месяца лечилась амбулаторно.Поправившись, женщина обратилась в суд с иском к Администрации Железнодорожного района. Суд обязал МБУ «Железнодорожное ДЭУ» выплатить местной жительнице 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 9033 рубля за расходы на лечение.МБУ «Железнодорожное ДЭУ» признало вину, но просило уменьшить размер компенсации до 30 тысяч рублей. В удовлетворении апелляционной жалобы было отказано.