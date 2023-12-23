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В выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» открылся новогодний парк аттракционов
Фото: официальный сайт правительства Свердловской области
В воскресенье, 24 декабря, принял первых в этом году посетителей парк аттракционов на территории Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Этот объект уже больше десятка лет появляется на новогодние праздники.
Впервые «ЭкспоЁлка» появилась в «ЭКСПО-центре» в 2012 году. Огромные пространства, выделяемые здесь под новогодние развлечения, позволяет разместить и концертные площадки, и детские аттракционы, и украшенные хвойные деревья, и ледовый каток. В этом году на «ЭкспоЁлке» будут устраиваться даже цирковые представления — под это выделен целый павильон. В соседнем павильоне для детворы показывают новогодние утренники. Всё это делает «ЭкспоЁлку» самым большим парком новогодних развлечений в Свердловской области.
«ЭкспоЁлка» отличается ещё и тем, что именно на неё возят со всей области сирот из детских домов. Визитом на «ЭкспоЁлку» поощряют и отличников учёбы. Нынче поездкой на «ЭкспоЁлку» развлекут и тех деток, которые не смогут новогодние праздники отметить с отцами, потому что тех отправили на территорию чужой страны.
Как обещает официальный сайт правительства Свердловской области, в дни новогодних праздников до «ЭКСПО-центра» доехать можно на бесплатном автобусе, который в течение дня отходит от станции метро «Ботаническая».
Впервые «ЭкспоЁлка» появилась в «ЭКСПО-центре» в 2012 году. Огромные пространства, выделяемые здесь под новогодние развлечения, позволяет разместить и концертные площадки, и детские аттракционы, и украшенные хвойные деревья, и ледовый каток. В этом году на «ЭкспоЁлке» будут устраиваться даже цирковые представления — под это выделен целый павильон. В соседнем павильоне для детворы показывают новогодние утренники. Всё это делает «ЭкспоЁлку» самым большим парком новогодних развлечений в Свердловской области.
«ЭкспоЁлка» отличается ещё и тем, что именно на неё возят со всей области сирот из детских домов. Визитом на «ЭкспоЁлку» поощряют и отличников учёбы. Нынче поездкой на «ЭкспоЁлку» развлекут и тех деток, которые не смогут новогодние праздники отметить с отцами, потому что тех отправили на территорию чужой страны.
Как обещает официальный сайт правительства Свердловской области, в дни новогодних праздников до «ЭКСПО-центра» доехать можно на бесплатном автобусе, который в течение дня отходит от станции метро «Ботаническая».
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