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Водители Свердловской области подключились к всероссийскому флэшмобу «Автоёлка»
Фото: ВК-группа «Автоёлка Нижний Тагил» / vk.com/avtoelkant
Традиционное предпраздничное мероприятие «Автоёлка», участники которой выстраивают свои машины «ёлочкой», катится по стране. Не остались в стороне и жители Свердловских городов.
Пока на площадях населённых пунктов Свердловской области ещё только устанавливают искусственные и натуральные ёлки, автомобилисты ставят свои «ёлочки». В минувшие выходные флэшмоб «Автоёлка» прошёл и в Екатеринбурге. Впрочем, если сравнивать его с нижнетагильским, приходится признать, что был он немногочисленным. Что-то около сотни машин составили «ствол» и «ветви» новогоднего дерева. Тагильчане подогнали к парковке у горы Долгой почти втрое больше машин, что, разумеется, сказалось на итоговом результате — расходящиеся сейчас фотографии с мероприятия впечатляют масштабом и эффектностью.
Впрочем, по сравнению с рекордной «Автоёлкой» 2021 года Нижний Тагил проигрывает самому себе. Тогда, два года назад новогоднее дерево «нарисовали» при помощи 450 машин разных марок и размеров. В этом же году российские рекорды бьют красноярцы. В субботу в авиапарке «Кузнецово» они выстроили «ёлочкой» восемь сотен автомобилей. Эта «Автоёлка» уже попала в Книгу рекордов России.
Пока на площадях населённых пунктов Свердловской области ещё только устанавливают искусственные и натуральные ёлки, автомобилисты ставят свои «ёлочки». В минувшие выходные флэшмоб «Автоёлка» прошёл и в Екатеринбурге. Впрочем, если сравнивать его с нижнетагильским, приходится признать, что был он немногочисленным. Что-то около сотни машин составили «ствол» и «ветви» новогоднего дерева. Тагильчане подогнали к парковке у горы Долгой почти втрое больше машин, что, разумеется, сказалось на итоговом результате — расходящиеся сейчас фотографии с мероприятия впечатляют масштабом и эффектностью.
Впрочем, по сравнению с рекордной «Автоёлкой» 2021 года Нижний Тагил проигрывает самому себе. Тогда, два года назад новогоднее дерево «нарисовали» при помощи 450 машин разных марок и размеров. В этом же году российские рекорды бьют красноярцы. В субботу в авиапарке «Кузнецово» они выстроили «ёлочкой» восемь сотен автомобилей. Эта «Автоёлка» уже попала в Книгу рекордов России.
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