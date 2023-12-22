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Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга получил от УФАС предупреждение
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В отношении главы Орджоникидзевского района Романа Кравченко составили протокол об административном нарушении. Поводом стало нарушение антимонопольных требований.
Администрация Орджоникидзевского района не провела аукцион торгового места, которое расположено по проспекту Космонавтов, 67. Вместо этого она изменила статус места размещения с «перспективное» на «действующее» и в октябре 2020 года заключила договор с ООО «Бест» об установке торгового павильона. Как выяснилось позже, торговая точка этой компании нелегально размещалась на спорном участке с ноября 2019 года, за неё вносилась арендная плата. Вместо сноса объекта администрация района легализовала его.
Связи с этим на Романа Кравченко были составлен протокол об административном нарушении и постановление о назначении ему наказания в виде предупреждения. Защитник главы дважды обжаловал постановление, но суд оставил его без изменения.
Администрация Орджоникидзевского района не провела аукцион торгового места, которое расположено по проспекту Космонавтов, 67. Вместо этого она изменила статус места размещения с «перспективное» на «действующее» и в октябре 2020 года заключила договор с ООО «Бест» об установке торгового павильона. Как выяснилось позже, торговая точка этой компании нелегально размещалась на спорном участке с ноября 2019 года, за неё вносилась арендная плата. Вместо сноса объекта администрация района легализовала его.
Связи с этим на Романа Кравченко были составлен протокол об административном нарушении и постановление о назначении ему наказания в виде предупреждения. Защитник главы дважды обжаловал постановление, но суд оставил его без изменения.
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