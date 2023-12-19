В приоритете у екатеринбуржцев в новом году – образование, здоровье, клининг и ремонт

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Аналитики «Авито Услуг» фиксируют в Екатеринбурге рост спроса на услуги в сфере образования, заботы о себе, клининга и ремонта, за которые специалисты готовы браться в январе.В первую очередь екатеринбуржцам стало интересно IT- и бизнес-образование. Спрос уже в этом месяце вырос на 438% по сравнению с прошлым. Ещё одна из сфер интересов жителей Екатеринбурга – красота и здоровье. Спрос на учителей по парикмахерскому мастерству, маникюру, массажу, наращиванию ресниц и другим бьюти-услугам вырос на 135%.Кроме этого, родители стали заботиться подготовкой детей к ЕГЭ и ОГЭ. Рост востребованности репетиторов по школьным предметам составил 42%.Забота о себе у екатеринбуржцев проявилась не только в ментальном плане, где спрос на психологов вырос на 77%, но и в физическом: на 128% вырос интерес к фитнесу и йоге и на 50% к SPA-процедурам и массажу.Также жители уральской столицы заранее заказывают клининг после праздников (+52%) и чистку мягкой мебели (+28%). А те, кто не успевают доделать ремонт до конца года, планируют его сделать уже в январе и обращаются к мастерам по плиточным работам (+100%), потолкам (+51%), полам и напольным покрытиям (+110%), изоляции (+289%) и штукатурным работам (+77%).