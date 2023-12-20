Свердловские отделения почты будут работать в обычном режиме со 2 января





– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе почты. «1 января станет выходным для всех почтовых отделений в стране. Круглосуточные отделения возобновят работу 2 января в 08.00. Также 2, 3, 4, 5, 6, 8 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме. 7 января обслуживать клиентов будут только круглосуточные отделения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Отдыхать сотрудники свердловских отделений «Почты России» будут только 31 декабря и 1 января. Со 2 января они продолжат работать в обычном режиме.Подчеркивается, что в выходные дни почтальоны тоже не будут работать. А пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда.