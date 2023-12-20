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В свердловском МЧС предупредили о сильном ветре и метелях 26 и 27 декабря
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловское МЧС объявило предупреждение о сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду и метелях, которые ожидаются 26 и 27 декабря на территории региона.
Спасатели просят беречь себя.
При ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
Спасатели просят беречь себя.
«По возможности исключите поездки на автомобиле. Возможно ухудшение видимости и образование снежных заносов и скользкого дорожного покрытия»,
– рекомендуют специалисты.
При ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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Спасатели предупредили о сильном ветре в Свердловской области
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