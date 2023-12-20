В свердловском МЧС предупредили о сильном ветре и метелях 26 и 27 декабря





– рекомендуют специалисты. «По возможности исключите поездки на автомобиле. Возможно ухудшение видимости и образование снежных заносов и скользкого дорожного покрытия»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловское МЧС объявило предупреждение о сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду и метелях, которые ожидаются 26 и 27 декабря на территории региона.Спасатели просят беречь себя.При ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».