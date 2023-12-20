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Свердловский бодибилдер получил условный срок за заказ из интернета
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области местный житель, активно занимающийся бодибилдингом, получил условный срок за заказ препарата для набора мышечной массы через интернет.
Как рассказали в уральской транспортной прокуратуре, бодибилдер заказал препараты для набора мышечной массы общим весом более 2 кг на сумму свыше 70 тысяч рублей, в составе которого было сильнодействующее вещество, принимать которые на территории России запрещено. В результате мужчину задержали в почтовом отделении, куда он пришел за посылкой.
Свою вину бодибилдер полностью признал. Суд назначил ему четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет.
Как рассказали в уральской транспортной прокуратуре, бодибилдер заказал препараты для набора мышечной массы общим весом более 2 кг на сумму свыше 70 тысяч рублей, в составе которого было сильнодействующее вещество, принимать которые на территории России запрещено. В результате мужчину задержали в почтовом отделении, куда он пришел за посылкой.
«Хотел "накачаться", а получил срок. Суд признал спортсмена виновным по части 1 статьи 226.1 УК РФ – контрабанда сильнодействующих веществ в крупном размере»,
– рассказали в уральской транспортной прокуратуре.
Свою вину бодибилдер полностью признал. Суд назначил ему четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет.
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