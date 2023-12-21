Треть екатеринбуржцев используют нейросети для работы





– рассказал Андрей Рыбинцев. «Они научились быть умелыми невидимыми помощниками, без которых уже сложно представить жизнь. Благодаря технологиям, мы знаем, когда приедет доставка, можем быстро подобрать фильм на вечер или перевести сложный текст. Например, пользователи даже не замечают, что рекомендательные ленты подстраиваются под интересы и магически предлагают подходящий контент: почти половина сделок на "Авито" происходит, благодаря корректным рекомендациям объявлений»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Нейросети постепенно проникают в нашу жизнь и становятся её неотъемлемой частью. Не стала здесь исключением и столица Урала. Екатеринбуржцы активно используют нейросети как для развлечений (63%), так и для работы (33%).Как рассказали «Вечерним ведомостям» в аналитическом центре «Авито», каждый третий житель России обращался к нейросетям за помощью за последние три месяца. Из них 60% пользователей – люди 18-24 лет. Чаще всего нейросетями пользуются жители городов-миллионников – это 43%.В уральской столице нейросетями пользуются ежедневно 22% из опрошенных горожан, несколько раз в неделю – 31%, несколько раз в месяц – 32%, пару раз за три месяца – 15%.По словам директора по данным «Авито» Андрея Рыбинцева, то, что искусственным интеллектом пользуются по всей стране и во всех возрастах, подтверждает тезис о том, что нейросети прочно вошли в нашу жизнь.По его данным, чаще всего жители уральской столицы используют нейросети для развлечений – о таком способе проведения досуга заявили 63% опрошенных. Ещё 33% горожан используют современные технологии в рабочих целях, 27% – в образовательных, 24% – в бытовых, 16% – в финансовых, 8% – в медицинских (подразумевается подбор лекарств, определение болезни по снимку и прочее).Самая популярная нейросеть у екатеринбуржцев – YandexGPT. Им пользуются 61% жителей уральской столицы. Ещё 35% используют ChatGPT, 17% – Kandinsky, по 13% – Gigachat, Midjourney и Stable Diffusion, 6% – Lensa.Среди ключевых задач, с которыми горожане обращаются к искусственному интеллекту, запросы по созданию изображения – 51%, генерации текста – 38%, составлению подборок фильмов, музыки и другого – 34%. Просят нейросеть сгенерировать идеи для решения личного вопроса 26%, для рабочего – 12%. Редактируют большие тексты с помощью нейросетей – 13%, составляют резюме или портфолио – 11%, рассчитывают план для финансовых целей – 6%, составляют план обучения и решают математические и другие задачи – по 4%.Как отмечают аналитики «Авито», мужчины чаще женщин решают рабочие вопросы при помощи нейросетей – 18% против 14%, в то время как женщины активнее используют искусственный интеллект для подготовки резюме – 13% против 9% – и создания плана обучения – 10% против 7%.