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На новой неделе в Свердловской области незначительно похолодает
Фото: Вечерние ведомости
В первые дни наступающей недели в Свердловской области незначительно похолодает. По прогнозам синоптиков, после сильного потепления, в понедельник столбики термометров пойдут вниз. Температура воздуха опустится, но несущественно. По ночам в регионе будет от -4°C до -11°C, днём от +1°C до -8°C, в зависимости от района. Пойдёт снег, усилится ветер, начнутся метели. На дорогах гололедица.
В понедельник, 25 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, ночью на юге с ледяным дождем. В отдельных районах метель, на дорогах гололедица, ночью гололед. Ночью -4…-9°C. Днем -4…+1°C. Ветер юго-восточный, южный 5‑10 м/сек, местами порывы до 15м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег, ночью временами с ледяным дождем, на дорогах гололедица, ночью гололед. Ночью -4…-6°C, днем 0…-2°C. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/сек.
Во вторник, 26 декабря, в регионе облачно, снег, местами сильный, метель. Ночью -4…-9°C. Днем -1…-6°C. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/сек, днем северо-западный, западный 6-11 м/сек, местами порывы до 16 м/сек.
В столице Урала облачно, ночью сильный, днем умеренный снег, метель. Ночью -5…-7°C, днем -3…-5°C. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/сек, днем северо-западный, западный 6-11 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В среду, 27 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, снег, местами сильный, метель, на крайнем юге небольшой снег. Ночью -6…-11°C. Днем -3…-8°C. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -6…-8°C, днем -3…-5°C. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/сек, порывы до 12 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 25 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, ночью на юге с ледяным дождем. В отдельных районах метель, на дорогах гололедица, ночью гололед. Ночью -4…-9°C. Днем -4…+1°C. Ветер юго-восточный, южный 5‑10 м/сек, местами порывы до 15м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег, ночью временами с ледяным дождем, на дорогах гололедица, ночью гололед. Ночью -4…-6°C, днем 0…-2°C. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/сек.
Во вторник, 26 декабря, в регионе облачно, снег, местами сильный, метель. Ночью -4…-9°C. Днем -1…-6°C. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/сек, днем северо-западный, западный 6-11 м/сек, местами порывы до 16 м/сек.
В столице Урала облачно, ночью сильный, днем умеренный снег, метель. Ночью -5…-7°C, днем -3…-5°C. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/сек, днем северо-западный, западный 6-11 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В среду, 27 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, снег, местами сильный, метель, на крайнем юге небольшой снег. Ночью -6…-11°C. Днем -3…-8°C. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -6…-8°C, днем -3…-5°C. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/сек, порывы до 12 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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Синоптики предупредили о гололедице в Свердловской области
20 декабря 2023
20 декабря 2023