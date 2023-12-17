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ГИБДД предупреждает автомобилистов о сложной обстановке на дорогах из-за ледяного дождя в Свердловской области

16.16 Воскресенье, 24 декабря 2023
Фото: Вечерние ведомости
Свердловское управление ГИБДД выпустило предупреждение о ситуации на дорогах из-за ледяного дождя.

«Дождевые осадки провоцируют обледенение дорог, в связи с этим сцепление колес с дорогой становится минимальным, что происходит внезапно и повышает риск возникновения аварийных ситуаций.

В связи с этим призываем автомобилистов ограничить выезды на личном транспорте. Водителям следует быть крайне внимательными и аккуратными, необходимо соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии», – указано в сообщении ГИБДД.

Инспекторы также добавляют, что особую осторожность нужно проявлять перед перекрестками и пешеходными переходами, а также при движении на мостах и путепроводах, так как ледяной настил на этих участках дороги появляется раньше, чем в остальных местах, и исчезает позже.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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11:33 Пьяную женщину с полугодовалым малышом остановили при попытке сбежать от ДПС в Сухом Логу
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13:03 Повышенные меры пожарной безопасности введут в Екатеринбурге на Новый год
12:05 Свердловский детский омбудсмен призвал уравнять учителей и учеников в бесправии
11:47 В Екатеринбурге разыскивают сбежавшего с места ДТП водителя иномарки
21:09 Погибшего в Первоуральске подростка не должны были допускать до соревнований
20:28 На Уралмаш вернулся свет. Но не на весь
19:39 Владельца «Бадена» через суд обязали законсервировать долгострой в Сысерти
19:24 В домах Орджоникидзевского района Екатеринбурга погас свет
19:09 «Яблоко» приглашает екатеринбуржцев написать письма политзекам
18:30 Ученик старшего класса сысертской школы добровольно ушёл из жизни
17:33 Синоптики предупредили о гололедице на выходных в Свердловской области
17:05 Свердловский детский омбудсмен Мороков заявил о снижении детской преступности
16:38 В Свердловской области на Шалинском кладбище обнаружили три трупа
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15:25 В свердловском Заксобрании рассказали, как решается вопрос с кадровым дефицитом
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