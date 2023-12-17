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ГИБДД предупреждает автомобилистов о сложной обстановке на дорогах из-за ледяного дождя в Свердловской области
Фото: Вечерние ведомости
Свердловское управление ГИБДД выпустило предупреждение о ситуации на дорогах из-за ледяного дождя.
«Дождевые осадки провоцируют обледенение дорог, в связи с этим сцепление колес с дорогой становится минимальным, что происходит внезапно и повышает риск возникновения аварийных ситуаций.
В связи с этим призываем автомобилистов ограничить выезды на личном транспорте. Водителям следует быть крайне внимательными и аккуратными, необходимо соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии», – указано в сообщении ГИБДД.
Инспекторы также добавляют, что особую осторожность нужно проявлять перед перекрестками и пешеходными переходами, а также при движении на мостах и путепроводах, так как ледяной настил на этих участках дороги появляется раньше, чем в остальных местах, и исчезает позже.
«Дождевые осадки провоцируют обледенение дорог, в связи с этим сцепление колес с дорогой становится минимальным, что происходит внезапно и повышает риск возникновения аварийных ситуаций.
В связи с этим призываем автомобилистов ограничить выезды на личном транспорте. Водителям следует быть крайне внимательными и аккуратными, необходимо соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии», – указано в сообщении ГИБДД.
Инспекторы также добавляют, что особую осторожность нужно проявлять перед перекрестками и пешеходными переходами, а также при движении на мостах и путепроводах, так как ледяной настил на этих участках дороги появляется раньше, чем в остальных местах, и исчезает позже.
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