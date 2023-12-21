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У Гурзуфской котельной в Екатеринбурге, на которой весной надломилась труба, вновь стало на одну трубу меньше
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге на Гурзуфской котельной (принадлежит ПАО «Т Плюс») вновь не стало одной из труб, сообщили читатели «Вечерних ведомостей».
Вместо привычных четырёх труб на котельной, прославившейся весной этого года из-за надломившейся трубы (тогда, напомним, пришлось эвакуировать соседние здания), осталось три.
В пресс-службе Свердловского филиала «Т Плюс» сказали, что демонтаж трубы — штатный, и не связан с какими-либо авариями.
«Эта труба демонтирована несколько месяцев назад. С сентября месяца идёт плановая замена всех труб. Поэтому удивительно, что кто-то на это обращает внимание. Просто по мере изготовления старые трубы снимаются, новые ставятся», — заявил специалист пресс-службы Дмитрий Бурдаков.
Отметим, что в октябре этого года на Гурзуфской котельной были все четыре трубы.
В 2021 году котельная, подающая тепло и горячую воду для нескольких микрорайонов Екатеринбурга, попадала в новостные сводки из-за взрыва, в результате которого в здании выбило стёкла. В пресс-службе «Т Плюс» тогда, правда, факт взрыва отрицали, заявив, что окна отсутствуют «для проветривания».
Вместо привычных четырёх труб на котельной, прославившейся весной этого года из-за надломившейся трубы (тогда, напомним, пришлось эвакуировать соседние здания), осталось три.
В пресс-службе Свердловского филиала «Т Плюс» сказали, что демонтаж трубы — штатный, и не связан с какими-либо авариями.
«Эта труба демонтирована несколько месяцев назад. С сентября месяца идёт плановая замена всех труб. Поэтому удивительно, что кто-то на это обращает внимание. Просто по мере изготовления старые трубы снимаются, новые ставятся», — заявил специалист пресс-службы Дмитрий Бурдаков.
Отметим, что в октябре этого года на Гурзуфской котельной были все четыре трубы.
В 2021 году котельная, подающая тепло и горячую воду для нескольких микрорайонов Екатеринбурга, попадала в новостные сводки из-за взрыва, в результате которого в здании выбило стёкла. В пресс-службе «Т Плюс» тогда, правда, факт взрыва отрицали, заявив, что окна отсутствуют «для проветривания».
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