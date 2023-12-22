Пьяную женщину с полугодовалым малышом остановили при попытке сбежать от ДПС в Сухом Логу

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сотрудники ДПС остановили автомобиль Киа Рио в сухоложском районе Свердловской области. За рулём находился молодой человек с признаками наркотического опьянения, рассказали в управлении ГИБДД по Свердловской области.После того как мужчина сел в машину инспекторов ДПС, женщина, которая находилась с ним в автомобиле вместе со своим 6-месячным младенцем, пересела за руль и попыталась уехать. Сотрудники ГИБДД остановили беглянку, перекрыв дорогу Киа.Когда они увидели признаки опьянения и у женщины, то связались с ее родственниками и отдали им малыша. Женщину же доставили в отдел полиции.