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Пьяную женщину с полугодовалым малышом остановили при попытке сбежать от ДПС в Сухом Логу
Фото: Вечерние ведомости
Сотрудники ДПС остановили автомобиль Киа Рио в сухоложском районе Свердловской области. За рулём находился молодой человек с признаками наркотического опьянения, рассказали в управлении ГИБДД по Свердловской области.
После того как мужчина сел в машину инспекторов ДПС, женщина, которая находилась с ним в автомобиле вместе со своим 6-месячным младенцем, пересела за руль и попыталась уехать. Сотрудники ГИБДД остановили беглянку, перекрыв дорогу Киа.
Когда они увидели признаки опьянения и у женщины, то связались с ее родственниками и отдали им малыша. Женщину же доставили в отдел полиции.
После того как мужчина сел в машину инспекторов ДПС, женщина, которая находилась с ним в автомобиле вместе со своим 6-месячным младенцем, пересела за руль и попыталась уехать. Сотрудники ГИБДД остановили беглянку, перекрыв дорогу Киа.
Когда они увидели признаки опьянения и у женщины, то связались с ее родственниками и отдали им малыша. Женщину же доставили в отдел полиции.
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