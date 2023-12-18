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Неправильный диагноз привёл к смерти жительницы Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» расследуют в Свердловской области. Погибшая, фигурирующая в деле, умерла в следствие неправильного диагноза и, соответственно, не адекватного болезни лечения.
Одна из главных задач следствия по делу о смерти женщины — определить, был ли диагноз неправильно поставлен врачами. По другой версии, медиков в заблуждение ввела дочь погибшей, которая предоставила врачам неверную информацию о характере болезни своей матери. Якобы, именно поэтому врачи назначили лечение, никак не способное спасти свердловчанку от летального исхода.
Ход расследования контролирует исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области Анатолий Надбитов. По окончании следствия он должен будет представить доклад главе российского ведомства.
Одна из главных задач следствия по делу о смерти женщины — определить, был ли диагноз неправильно поставлен врачами. По другой версии, медиков в заблуждение ввела дочь погибшей, которая предоставила врачам неверную информацию о характере болезни своей матери. Якобы, именно поэтому врачи назначили лечение, никак не способное спасти свердловчанку от летального исхода.
Ход расследования контролирует исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области Анатолий Надбитов. По окончании следствия он должен будет представить доклад главе российского ведомства.
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