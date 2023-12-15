Повышенные меры пожарной безопасности введут в Екатеринбурге на Новый год

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Екатеринбуржцы проведут новогодние праздники в условиях особого противопожарного режима. Такой подарок сделает им мэр, решив побороть вспышку пожаров, который традиционно отмечается во время перехода из одного года в другой.Уже сейчас специалисты пожаротушениям провели внеплановые учения, составили график дежурств на каникулы, проверили работоспособность противопожарного водоснабжения и запускают рейды по объектам, где в Новый год проводят праздничные мероприятия для детей. Об этом отчитался заместитель начальника отдела надзорной деятельности МЧС Екатеринбурга Виктор Калинин. С докладом он выступил заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое созвал замглавы Екатеринбурга Игорь Сутягин.Виктор Калинин предложил также ужесточить меру наказания за нарушение требований к торговле пиротехникой. По его словам, именно фейерверки являются самой большой угрозой пожарной безопасности. А наиболее опасные из них — те, что производятся без лицензии, складируются неправильным образом, а в итоге попадают в руки несовершеннолетних шалунов.Сейчас самое суровое наказание за нарушения требований к торговле пиротехникой — 30 суток административного ареста, — напоминает официальный портал Екатеринбурга.