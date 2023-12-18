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Синоптики предупредили о гололедице на выходных в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области сохраняется аномально тёплая для декабря погода. По данным синоптиков, в грядущие выходные в регионе ожидаются температурные колебания от -10°C до 0°C и гололедица.
В субботу, 23 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Ночью -6…-1°C, при прояснении до -10°C. Днём -5…0°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -6…-4°C, днём -4…-2°C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 24 декабря, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица. Ночью -8…-3°C, днём -5…0°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой снег. Ночью -6…-4°C, днём -4…-2°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 23 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Ночью -6…-1°C, при прояснении до -10°C. Днём -5…0°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -6…-4°C, днём -4…-2°C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 24 декабря, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица. Ночью -8…-3°C, днём -5…0°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой снег. Ночью -6…-4°C, днём -4…-2°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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