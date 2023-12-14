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Свердловский детский омбудсмен Мороков заявил о снижении детской преступности
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что в регионе за год серьёзно снизилась детская преступность.
По его данным, в 2022 году в Свердловской области детьми и подростками было совершено 2600 преступлений. Привлечены к ответственности при этом были 800 ребят. В 2023 году не достигшие совершеннолетия жители региона 2000 раз нарушали закон. Ответили при этом за свои поступки в уходящем году 600 человек.
Кроме этого, с его слов, в регионе сократилось количество правонарушений, совершенных в отношении детей.
По его данным, в 2022 году в Свердловской области детьми и подростками было совершено 2600 преступлений. Привлечены к ответственности при этом были 800 ребят. В 2023 году не достигшие совершеннолетия жители региона 2000 раз нарушали закон. Ответили при этом за свои поступки в уходящем году 600 человек.
Кроме этого, с его слов, в регионе сократилось количество правонарушений, совершенных в отношении детей.
«Снижается напряженность в сфере преступлений, совершенных против половой направленности. Все субъекты системы более четко начали отрабатывать проблематику»,
– заявил Мороков в ходе пресс-конференции.
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