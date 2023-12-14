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Из-за силовой операции в мечети Екатеринбурга на ближайших улицах автомобили встали в пробки
Фото: «Вечерние ведомости»
Силовики в очередной раз пришли в мечеть в промзоне Екатеринбурга. При этом свой автобус поставили на въезде на продовольственную базу в промзоне, что создало небольшой транспортный хаос на улице Артинская и Книжном переулке, передает корреспондент «Вечерних ведомостей»
Судя по всему, автобус поставлен для тех, чьи документы вызовут у силовиков вопросы. Некоторых людей уже поместили в автобус, другие стоят у стены мечети.
О том, с чем конкретно связана силовая проверка достоверно неизвестно, однако в эту мечеть силовики приходят регулярно, при этом месяц назад силовики пришли точно так же – в пятницу, когда в мечети много верующих мусульман.
Очевидцы происходящего добавили, что деятельность предприятий на территории базы фактически полностью парализована в течении полутора часов.
Судя по всему, автобус поставлен для тех, чьи документы вызовут у силовиков вопросы. Некоторых людей уже поместили в автобус, другие стоят у стены мечети.
О том, с чем конкретно связана силовая проверка достоверно неизвестно, однако в эту мечеть силовики приходят регулярно, при этом месяц назад силовики пришли точно так же – в пятницу, когда в мечети много верующих мусульман.
Очевидцы происходящего добавили, что деятельность предприятий на территории базы фактически полностью парализована в течении полутора часов.
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