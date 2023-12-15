Власти Екатеринбурга вернулись к обсуждению пешеходного моста через городской пруд





– сказал чиновник. «В центре есть трамваи и автобусы, но нам хотелось все-таки сделать прямую связь с метро – это как раз пешеходный мост. Эта идея есть, и она не похоронена»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбургские власти вернулись к обсуждению строительства пешеходного моста между Театром драмы и Спортивным комплексом «Динамо» через городской пруд.Об этом сообщил начальник департамента архитектуры Руслан Габдрахманов в эфире «Четвертого канала». В последний раз этот вопрос поднимали в 2021 году в рамках форума 100+ Techno Build, где сразу несколько архитектурных бюро представляли концепции по благоустройству набережной Исети с пешим переходом через пруд.По словам Руслана Габдрахманова, эта идея до сих пор вызывает определенные споры из-за того, что такой мост перекроет водную гладь. Он также упомянул «Екатеринбург-Сити», одним из ключевых вопросов которого назвал транспортную доступность.