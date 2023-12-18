Возрастное ограничение 18+
Аллея педагогов младших классов появилась в центре Екатеринбурга
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
Накануне в Екатеринбурге торжественно открыли «Аллею легенд Екатеринбургского образования». За пафосным названием скрывается череда информационных стендов с портретами учителей младших классов в школах города.
Информационные стенды с портретами учителей установили в самом центре города, в сквере на проспекте Ленина. Всего на ней представлено 63 педагога, специализирующихся на обучение учеников начальных классов средней школы. Фотопортреты сопровождаются текстовой справкой, из которой, в частности, можно узнать место работы того или иного учителя и общий стаж его в сфере образования.
На открытии «Аллеи легенд Екатеринбургского образования» присутствовали многие из педагогов, героев проекта». Поздравить учителей с таким знаком почтения к их труду в сквер пришёл начальник Департамента образования Администрации Екатеринбурга Константин Шевченко.
Информационные стенды с портретами учителей установили в самом центре города, в сквере на проспекте Ленина. Всего на ней представлено 63 педагога, специализирующихся на обучение учеников начальных классов средней школы. Фотопортреты сопровождаются текстовой справкой, из которой, в частности, можно узнать место работы того или иного учителя и общий стаж его в сфере образования.
На открытии «Аллеи легенд Екатеринбургского образования» присутствовали многие из педагогов, героев проекта». Поздравить учителей с таким знаком почтения к их труду в сквер пришёл начальник Департамента образования Администрации Екатеринбурга Константин Шевченко.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Мэрия и ГИБДД оказались неспособными пресечь незаконную парковку в Историческом сквере в Екатеринбурге
18 декабря 2023
18 декабря 2023
В Екатеринбурге младшие классы перестали ходить в 146-ю школу из-за холодных кабинетов
13 декабря 2023
13 декабря 2023
Екатеринбургские школы приглашают родителей к разговору о травле
13 декабря 2023
13 декабря 2023