Аллея педагогов младших классов появилась в центре Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Накануне в Екатеринбурге торжественно открыли «Аллею легенд Екатеринбургского образования». За пафосным названием скрывается череда информационных стендов с портретами учителей младших классов в школах города.Информационные стенды с портретами учителей установили в самом центре города, в сквере на проспекте Ленина. Всего на ней представлено 63 педагога, специализирующихся на обучение учеников начальных классов средней школы. Фотопортреты сопровождаются текстовой справкой, из которой, в частности, можно узнать место работы того или иного учителя и общий стаж его в сфере образования.На открытии «Аллеи легенд Екатеринбургского образования» присутствовали многие из педагогов, героев проекта». Поздравить учителей с таким знаком почтения к их труду в сквер пришёл начальник Департамента образования Администрации Екатеринбурга Константин Шевченко.