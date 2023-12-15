Екатеринбуржца отправили в колонию-поселение за пьяное ДТП со смертельным исходом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Камышловский районный суд рассмотрел дело екатеринбуржца, который прошлым летом устроил ДТП в свердловской деревне. Во время того трагического заезда, погубившего женщину, мужчина был пьян.Дорожная авария со смертельным исходом произошла 22 июля 2022 года на территории деревни Баранникова Камышловского района Свердловской области. Подсудимый на своём автомобиле марки «Ниссан Альмера» двигался по улице Ленина, когда совершил наезд на местную жительницу, которая шла по обочине. Женщина скончалась на месте. Позже судмедэксперты установили, что иномарка нанесла ей тяжелейшие травмы грудной клетки и внутренних органов.При разбирательстве в причинах смертельного ДТП сотрудники Государственной автоинспекции обнаружили, что водитель иномарки управлял своим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянение. И это не было единственным его нарушением ПДД. Так, выяснилось, что по деревенской улице он ехал с превышением скорости.К чести 44-летнего екатеринбуржца, он нашёл в себе смелость полностью признать вину. Возможно, иначе его ждал бы более суровый приговор за гибель человека. Камышловский судья приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, его на 3 года лишили права управлять транспортными средствами.