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Большинство екатеринбуржцев поддержали запрет на телефоны в школе
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Большинство жителей уральской столицы поддержали запрет на использование телефонов в школе. Эту инициативу одобрили 78% респондентов.
Из семи тысяч опрошенных 39% поддержали введение запрета. Ещё 39% отнеслись к этому настороженно, но согласились с тем, что данная мера поспособствует поддержанию дисциплины в школе, рассказали «Вечерним ведомостям» аналитики сервиса «Авито Работа».
Из них также 29% твёрдо уверенны в негативном влиянии телефонов на детские умы во время учебного процесса. Ещё 42% готовы согласиться с тем, что гаджеты мешают обучению. Лишь 24% убеждены в отсутствии вреда.
Из семи тысяч опрошенных 39% поддержали введение запрета. Ещё 39% отнеслись к этому настороженно, но согласились с тем, что данная мера поспособствует поддержанию дисциплины в школе, рассказали «Вечерним ведомостям» аналитики сервиса «Авито Работа».
Из них также 29% твёрдо уверенны в негативном влиянии телефонов на детские умы во время учебного процесса. Ещё 42% готовы согласиться с тем, что гаджеты мешают обучению. Лишь 24% убеждены в отсутствии вреда.
«С законом согласны в большей степени сотрудники сферы образования и науки (74%), а не согласны специалисты маркетинга, рекламы и PR (56%)»,
– отметили эксперты.
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