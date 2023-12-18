Большинство екатеринбуржцев поддержали запрет на телефоны в школе





– отметили эксперты. «С законом согласны в большей степени сотрудники сферы образования и науки (74%), а не согласны специалисты маркетинга, рекламы и PR (56%)»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Большинство жителей уральской столицы поддержали запрет на использование телефонов в школе. Эту инициативу одобрили 78% респондентов.Из семи тысяч опрошенных 39% поддержали введение запрета. Ещё 39% отнеслись к этому настороженно, но согласились с тем, что данная мера поспособствует поддержанию дисциплины в школе, рассказали «Вечерним ведомостям» аналитики сервиса «Авито Работа».Из них также 29% твёрдо уверенны в негативном влиянии телефонов на детские умы во время учебного процесса. Ещё 42% готовы согласиться с тем, что гаджеты мешают обучению. Лишь 24% убеждены в отсутствии вреда.