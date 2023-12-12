Суд отказал екатеринбуржцу во взыскании с бывшей любовницы более полумиллиона рублей





– рассказали в суде. «Ответчица пояснила, что деньги бывший сожитель переводил добровольно и без каких-либо обязательств. Средства тратились на совместное хозяйство, досуг, общие нужды»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Суд отказал екатеринбуржцу во взыскании более полумиллиона рублей с бывшей любовницы, которой мужчина добровольно переводил свои деньги, когда они были в отношениях.Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, мужчина познакомился с дамой своего сердца в феврале 2023 года. Их отношения развивались очень быстро, и любовники стали жить вместе. За это время мужчина перевел своей даме 616 тысяч рублей. Сообщается, что кавалер оплатил возлюбленной дорогую косметологическую операцию и отдых её ребёнка в лагере. Из этой суммы 100 тысяч девушка потом вернула, а через месяц после этого разорвала отношения.Обидевшись на девушку, мужчина стал требовать вернуть потраченные на неё деньги, но получил отказ. Тогда джентльмен решил взыскать средства через суд, где он заявил, что 250 тысяч она переводил даме взаймы, но без заключения договора.Так как подтвердить размер займа мужчина никак не смог, суд отказал ему в удовлетворении исковых требований, сославшись на добровольность трат истца в период личных отношений с ответчиком.Свердловский областной суд, куда екатеринбуржец также обратился с апелляционной жалобой, оставил решение суда первой инстанции в силе.