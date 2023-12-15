Возрастное ограничение 18+
Баскетболистки УГМК провели в школе урок английского
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Накануне Всемирного дня баскетбола, который отмечается 21 декабря, в екатеринбургской гимназии №94 урок английского языка для школьников проверили игроки баскетбольного клуба УГМК – Тина Крайишник и Елена Беглова.
Урок спортсменки провели в интерактивной форме. Вместе с баскетболистками шестиклассники практиковали произношение, играли в игры на английском языке, а также старались формулировать свои вопросы спортсменкам.
По мнению учительницы шестиклассников Марины Оленичевой, такие уроки очень полезны для детей, так как они показывают для чего они должны учиться. Девушки своим примерном показали, что важно не только развивать не только физические способности, но и коммуникативных навыков на иностранном языке.
В завершение занятия спортсменки пригласили ребят на ближайший матч БК УГМК, который состоится 22 декабря. Дети пообещали прийти. Также перед звонком на перемену Тина Крайишник и Елена Беглова оставили детям памятные карточки с автографами.
«Чтобы продемонстрировать свое мастерство не только на баскетбольной площадке, но и в знании английского языка, спортсменки организовали увлекательное занятие для школьников 6 класса»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УГМК.
Урок спортсменки провели в интерактивной форме. Вместе с баскетболистками шестиклассники практиковали произношение, играли в игры на английском языке, а также старались формулировать свои вопросы спортсменкам.
По мнению учительницы шестиклассников Марины Оленичевой, такие уроки очень полезны для детей, так как они показывают для чего они должны учиться. Девушки своим примерном показали, что важно не только развивать не только физические способности, но и коммуникативных навыков на иностранном языке.
В завершение занятия спортсменки пригласили ребят на ближайший матч БК УГМК, который состоится 22 декабря. Дети пообещали прийти. Также перед звонком на перемену Тина Крайишник и Елена Беглова оставили детям памятные карточки с автографами.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На севере Екатеринбурга уральский девелопер открыл фитнес-клуб на пять тысяч человек
15 декабря 2023
15 декабря 2023
В Свердловской области медики стали востребование на 30%
15 декабря 2023
15 декабря 2023