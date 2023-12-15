Баскетболистки УГМК провели в школе урок английского





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УГМК. «Чтобы продемонстрировать свое мастерство не только на баскетбольной площадке, но и в знании английского языка, спортсменки организовали увлекательное занятие для школьников 6 класса»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне Всемирного дня баскетбола, который отмечается 21 декабря, в екатеринбургской гимназии №94 урок английского языка для школьников проверили игроки баскетбольного клуба УГМК – Тина Крайишник и Елена Беглова.Урок спортсменки провели в интерактивной форме. Вместе с баскетболистками шестиклассники практиковали произношение, играли в игры на английском языке, а также старались формулировать свои вопросы спортсменкам.По мнению учительницы шестиклассников Марины Оленичевой, такие уроки очень полезны для детей, так как они показывают для чего они должны учиться. Девушки своим примерном показали, что важно не только развивать не только физические способности, но и коммуникативных навыков на иностранном языке.В завершение занятия спортсменки пригласили ребят на ближайший матч БК УГМК, который состоится 22 декабря. Дети пообещали прийти. Также перед звонком на перемену Тина Крайишник и Елена Беглова оставили детям памятные карточки с автографами.