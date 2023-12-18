Грузовичок в Первоуральске доказал хрупкость свердловского льда

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Выходить на замёрзшую поверхность водоёмов в Свердловской области по-прежнему опасно. Об этом предупредило региональное Министерство чрезвычайных ситуаций, а из Первоуральска тут же подоспело доказательство.Скучающий вечерком водитель грузовой «ГАЗели» решил полихачить на льду. Долго так развлекаться у него не получилось — лёд проломился под не самой тяжёлой машиной и она своим «передком» ушла в воду. Водитель, к счастью, не пострадал, но и «ГАЗель» самостоятельно вытянуть из «лунки» не сумел, для этого понадобилась помощь с буксировкой.Екатеринбуржцев спасатели предупредили особо — даже несмотря на дико холодную неделю, лёд на поверхности городского пруда остаётся довольно хрупким. Как поясняют в МЧС, сейчас толщина льда на водоеме составляет 15 сантиметров, но над ледяным слоем образовался незамёрзший слой воды. И он вряд ли скоро растает, учитывая, что аномальная холодрыга сменяется аномальной же для уральского декабря плюсовой температурой. Кроме того, в некоторых местах пруда лёд постоянно подтапливает сброс воды. Среди таких мест — участки пруда возле Театра драмы, ДИВСа и Плотинки.