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Путин поручил Куйвашеву подумать о создании в регионе индустриально-спортивного кластера
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Владимир Путин поручил Евгению Куйвашеву рассмотреть вопрос создания в Свердловской области индустриально-спортивного кластера в качестве пилотного проекта.
Такое же поручение было давно Республике Татарстан. Как сообщает департамент информационной политики, по итогам реализации проектов должен решаться вопрос о создании аналогичных кластеров в других субъектах страны.
Отмечается, что, кроме этого, губернатор предложил построить в регионе спортивно-тренировочные центры по подготовке сборных команд России по биатлону, велосипедному спорту (в группе дисциплин «трек») и конькобежному спорту. Данная инициатива также вошла в список поручений президента.
Документ с поручениями президента опубликовали на сайте Кремля.
Такое же поручение было давно Республике Татарстан. Как сообщает департамент информационной политики, по итогам реализации проектов должен решаться вопрос о создании аналогичных кластеров в других субъектах страны.
Отмечается, что, кроме этого, губернатор предложил построить в регионе спортивно-тренировочные центры по подготовке сборных команд России по биатлону, велосипедному спорту (в группе дисциплин «трек») и конькобежному спорту. Данная инициатива также вошла в список поручений президента.
Документ с поручениями президента опубликовали на сайте Кремля.
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