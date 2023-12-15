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Жители Заречного возмутились отменой рейсов 126-го автобуса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Заречном возмутились отменой автобусных рейсов. По словам горожан, у 126-го автобуса сначала убрали вечерние рейсы, и теперь отменяют дневные.
Как рассказала одна из местных жительниц в сообществе «Зона-СГ: город Заречный и Белоярская АЭС». Из-за перемен в расписании после 20.00 ей приходится на попутных автобусах из Екатеринбурга доезжать до села Мезенское, где она берёт такси и только потом добирается до Заречного.
С ее слов, в расписании Северного автовокзала отображаются всего два рейса.
Как рассказала одна из местных жительниц в сообществе «Зона-СГ: город Заречный и Белоярская АЭС». Из-за перемен в расписании после 20.00 ей приходится на попутных автобусах из Екатеринбурга доезжать до села Мезенское, где она берёт такси и только потом добирается до Заречного.
«Ладно в Екатеринбурге. Там хотя бы понятно, что его отменили и можно на вокзале подождать. А в Заречном? Мёрзнешь на остановке и не знаешь приедет ли. Пока был автовокзал, хотя бы позвонить можно было и узнать, автобус задерживается или его вообще не будет»,
– написала девушка.
С ее слов, в расписании Северного автовокзала отображаются всего два рейса.
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