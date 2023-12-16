Екатеринбург попал в топ-5 по количеству меломанов





– подчеркнули аналитики сервиса «МТС Музыка». «Екатеринбург не зря называют третьей столицей русского рока. И пусть в уходящем году среди самых популярных исполнителей не оказалось уральских рокеров, зато в топ-10 музыкальных альбомов вошли сразу три подборки песен от Короля и Шута»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбург попал в топ-5 самых слушающих музыку городов по активности горожан в музыкальных сервисах. Пятерку лидеров вместе со столицей Урала возглавили Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Новосибирск.Самыми популярными жанрами у екатеринбуржцев оказались русский поп, русский рэп, русский рок, танцевальная, электронная музыка, шансон и хаус. А в десятку исполнителей, чьё творчество в 2023 году сильнее всего интересовало жителей уральской столицы, попали «Король и Шут», ANNA ASTI, MACAN, Artik & Asti, Михаил Круг, NЮ, «Кино», «Руки Вверх!», GAYAZOV$ BROTHER$ и Zivert.А возглавила рейтинг альбомов теперь уже российская певица, бывшая солистка группы Artik & Asti ANNA ASTI.Самые популярные альбомы в столице Урала:Единственным выходцем из Екатеринбурга, чьи песни уральцы чаще всего ставили на репит в 2023 году, оказался Данил Прытков (NILETTO), творчество которого попало в топ самых популярных треков.В первой десятке рейтинга самых популярных треков у екатеринбуржцев оказались: