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Екатеринбург попал в топ-5 по количеству меломанов
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Екатеринбург попал в топ-5 самых слушающих музыку городов по активности горожан в музыкальных сервисах. Пятерку лидеров вместе со столицей Урала возглавили Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Новосибирск.
Самыми популярными жанрами у екатеринбуржцев оказались русский поп, русский рэп, русский рок, танцевальная, электронная музыка, шансон и хаус. А в десятку исполнителей, чьё творчество в 2023 году сильнее всего интересовало жителей уральской столицы, попали «Король и Шут», ANNA ASTI, MACAN, Artik & Asti, Михаил Круг, NЮ, «Кино», «Руки Вверх!», GAYAZOV$ BROTHER$ и Zivert.
А возглавила рейтинг альбомов теперь уже российская певица, бывшая солистка группы Artik & Asti ANNA ASTI.
Самые популярные альбомы в столице Урала:
– Феникс (Делюкс) – ANNA ASTI;
– Царица (Делюкс) – ANNA ASTI;
– Акустический альбом – Король и Шут;
– YAMAKASI – Miyagi & Andy Panda;
– 17 мгновений осени – Кравц и Гио Пика;
– POPSTAR – Инстасамка;
– Камнем по голове – Король и Шут;
– Будь как дома, Путник – Король и Шут;
– ASPHALT 8 – MACAN;
– Молодость для тусовки – NLO.
Единственным выходцем из Екатеринбурга, чьи песни уральцы чаще всего ставили на репит в 2023 году, оказался Данил Прытков (NILETTO), творчество которого попало в топ самых популярных треков.
В первой десятке рейтинга самых популярных треков у екатеринбуржцев оказались:
– «Где прошла ты» – Кравц и Гио Пика;
– «Асфальт 8» – MACAN;
– «По барам» – Anna Asti;
– «За деньги да» – Инстасамка;
– «По весне» – Jakone & SCIRENA;
– «Не вспоминай» – NILETTO, Олег Майами, Лёша Свик;
– «Монро» – Slavik Pogosov;
– «Царица» – Anna Asti;
– «Кукла колдуна» – Король и Шут;
– «Танцы» – NLO.
Самыми популярными жанрами у екатеринбуржцев оказались русский поп, русский рэп, русский рок, танцевальная, электронная музыка, шансон и хаус. А в десятку исполнителей, чьё творчество в 2023 году сильнее всего интересовало жителей уральской столицы, попали «Король и Шут», ANNA ASTI, MACAN, Artik & Asti, Михаил Круг, NЮ, «Кино», «Руки Вверх!», GAYAZOV$ BROTHER$ и Zivert.
«Екатеринбург не зря называют третьей столицей русского рока. И пусть в уходящем году среди самых популярных исполнителей не оказалось уральских рокеров, зато в топ-10 музыкальных альбомов вошли сразу три подборки песен от Короля и Шута»,
– подчеркнули аналитики сервиса «МТС Музыка».
А возглавила рейтинг альбомов теперь уже российская певица, бывшая солистка группы Artik & Asti ANNA ASTI.
Самые популярные альбомы в столице Урала:
– Феникс (Делюкс) – ANNA ASTI;
– Царица (Делюкс) – ANNA ASTI;
– Акустический альбом – Король и Шут;
– YAMAKASI – Miyagi & Andy Panda;
– 17 мгновений осени – Кравц и Гио Пика;
– POPSTAR – Инстасамка;
– Камнем по голове – Король и Шут;
– Будь как дома, Путник – Король и Шут;
– ASPHALT 8 – MACAN;
– Молодость для тусовки – NLO.
Единственным выходцем из Екатеринбурга, чьи песни уральцы чаще всего ставили на репит в 2023 году, оказался Данил Прытков (NILETTO), творчество которого попало в топ самых популярных треков.
В первой десятке рейтинга самых популярных треков у екатеринбуржцев оказались:
– «Где прошла ты» – Кравц и Гио Пика;
– «Асфальт 8» – MACAN;
– «По барам» – Anna Asti;
– «За деньги да» – Инстасамка;
– «По весне» – Jakone & SCIRENA;
– «Не вспоминай» – NILETTO, Олег Майами, Лёша Свик;
– «Монро» – Slavik Pogosov;
– «Царица» – Anna Asti;
– «Кукла колдуна» – Король и Шут;
– «Танцы» – NLO.
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